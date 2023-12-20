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Мамонтов Степан Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Мамонтов Степан

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтов Козьма Степанов

Мать ребёнка: Мамонтова 1

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Матрена Михеева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Мамонтов Григорий Степанов

Мать ребёнка: Мамонтова 1

Рождение ребёнка
1835

Сын: Мамонтов Василий Степанов

Мать ребёнка: Мамонтова 1

Рождение ребёнка
1837

Сын: Мамонтов Алексей Степанов

Мать ребёнка: Мамонтова 1

Рождение ребёнка
1850

Сын: Мамонтов Петр Степанов

Мать ребёнка: Мамонтова Матрена Михеева

Смерть
Неизвестно

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