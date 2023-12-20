Мамонтов Степан Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Мамонтов Степан
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мамонтова 1
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825
Сын: Мамонтов Григорий Степанов
Мать ребёнка: Мамонтова 1
Рождение ребёнка
1835
Сын: Мамонтов Василий Степанов
Мать ребёнка: Мамонтова 1
Рождение ребёнка
1837
Сын: Мамонтов Алексей Степанов
Мать ребёнка: Мамонтова 1
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Мамонтова Матрена Михеева
Смерть
Неизвестно