Мамонтов Василий Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Мамонтов Степан Степанов
Мать: Мамонтова 1
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854
Сын: Мамонтов Василий Васильев
Мать ребёнка: Мамонтова Февронья Гаврилова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева
Мать ребёнка: Мамонтова Февронья Гаврилова
Смерть
Неизвестно