Мамонтов Василий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтов Василий Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Мамонтов Степан Степанов

Мать: Мамонтова 1

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Мамонтов Василий Васильев

Мать ребёнка: Мамонтова Февронья Гаврилова

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева

Мать ребёнка: Мамонтова Февронья Гаврилова

Смерть
Неизвестно

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