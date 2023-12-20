Мамонтов Григорий Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Мамонтов Степан Степанов
Мать: Мамонтова 1
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Мамонтова) Аксинья Григорьева
Мать ребёнка: Мамонтова Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мамонтов Степан Григорьев
Мать ребёнка: Мамонтова Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Мамонтова) Пелагея Григорьева
Мать ребёнка: Мамонтова Марфа Григорьева
Смерть
Неизвестно