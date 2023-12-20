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Мамонтов Григорий Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Мамонтов Степан Степанов

Мать: Мамонтова 1

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Марфа Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Мамонтова) Аксинья Григорьева

Мать ребёнка: Мамонтова Марфа Григорьева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мамонтов Степан Григорьев

Мать ребёнка: Мамонтова Марфа Григорьева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Мамонтова) Пелагея Григорьева

Мать ребёнка: Мамонтова Марфа Григорьева

Смерть
Неизвестно

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