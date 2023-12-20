Мамонтова 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова 1

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтов Козьма Степанов

Отец ребёнка: Мамонтов Степан Степанов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Мамонтов Григорий Степанов

Отец ребёнка: Мамонтов Степан Степанов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Мамонтов Василий Степанов

Отец ребёнка: Мамонтов Степан Степанов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Мамонтов Алексей Степанов

Отец ребёнка: Мамонтов Степан Степанов

Смерть
Неизвестно

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