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Усольцов Тит Федотович

Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Усольцов Федот Алексеевич

Мать: Усольцова Анна Григорьевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцева Матрена Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Усольцев Яков Титович

Мать ребёнка: Усольцева Матрена Ильинична

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Первый сын
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Усольцев Василий Титович

Мать ребёнка: Усольцева Матрена Ильинична

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Второй сын
Рождение ребёнка
24.07.1835

Дочь: Параскева Титовна

Мать ребёнка: Усольцева Матрена Ильинична

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Усольцов Роман Титович

Мать ребёнка: Усольцева Матрена Ильинична

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Третий сын
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Усольцев Яков Титович

Мать ребёнка: Усольцева Матрена Ильинична

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Четвертый сын
Смерть
Неизвестно

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