Усольцов Тит Федотович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Усольцева Матрена Ильинична
Первый сын
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Усольцева Матрена Ильинична
Второй сын
Рождение ребёнка
24.07.1835
Дочь: Параскева Титовна
Мать ребёнка: Усольцева Матрена Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Усольцева Матрена Ильинична
Третий сын
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Усольцева Матрена Ильинична
Четвертый сын
Смерть
Неизвестно