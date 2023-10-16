Усольцова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Усольцов Герасим Федотович
Отец ребёнка: Усольцов Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1806
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усольцов Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Усольцева Федосья Федотовна
Отец ребёнка: Усольцов Федот Алексеевич
Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Анна Федотовна
Отец ребёнка: Усольцов Федот Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно