Усольцова Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцова Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Около 1804 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1808 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Усольцов Герасим Федотович

Отец ребёнка: Усольцов Федот Алексеевич

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усольцов Федот Алексеевич

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Усольцева Федосья Федотовна

Отец ребёнка: Усольцов Федот Алексеевич

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Анна Федотовна

Отец ребёнка: Усольцов Федот Алексеевич

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцов Федот Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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