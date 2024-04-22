Усольцов Федот Алексеевич
Место рождения
Дата рождения02.03.1778
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1778
Крещение
02.03.1778
Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Усольцов Герасим Федотович
Мать ребёнка: Усольцова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1806
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усольцова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Усольцева Федосья Федотовна
Мать ребёнка: Усольцова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Анна Федотовна
Мать ребёнка: Усольцова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1843