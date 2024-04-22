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Усольцов Федот Алексеевич

Место рождения

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

02.03.1778

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Жена

Около 1781 г.р.

Дети

Около 1804 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1808 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1778

Отец: Усольцов Алексей Степанович

Мать: Усольцова Настасья Федоровна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Крещение
02.03.1778
Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Усольцов Герасим Федотович

Мать ребёнка: Усольцова Анна Григорьевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усольцова Анна Григорьевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Усольцева Федосья Федотовна

Мать ребёнка: Усольцова Анна Григорьевна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Анна Федотовна

Мать ребёнка: Усольцова Анна Григорьевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцова Анна Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1843
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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