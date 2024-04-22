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Усольцов Алексей Степанович

Место рождения

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Усольцов Степан Федорович

Мать: Усольцова Парасковья Федоровна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
04.05.1770

Жена: Усольцова Настасья Федоровна

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.12.1771

Сын: Усольцов Спиридон Алексеевич

Мать ребёнка: Усольцова Настасья Федоровна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: Усольцова Настасья Федоровна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1778

Сын: Усольцов Федот Алексеевич

Мать ребёнка: Усольцова Настасья Федоровна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Место жительства
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1823
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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