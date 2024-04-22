Усольцов Алексей Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Бракосочетание
04.05.1770
Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.12.1771
Сын: Усольцов Спиридон Алексеевич
Мать ребёнка: Усольцова Настасья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Усольцова Настасья Федоровна
Рождение ребёнка
02.03.1778
Сын: Усольцов Федот Алексеевич
Мать ребёнка: Усольцова Настасья Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1823