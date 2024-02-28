Усольцов Степан Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Усольцов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Усольцов Семен Степанович
Мать ребёнка: Усольцова Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Усольцов Федор Степанович
Мать ребёнка: Усольцова Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: Усольцова Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Усольцов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Усольцова Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Усольцов Василий Степанович
Мать ребёнка: Усольцова Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Усольцов Прокопий Степанович
Мать ребёнка: Усольцова Парасковья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1790