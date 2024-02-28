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Усольцов Степан Федорович

Место рождения

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Усольцов Федор

Мать: не указана

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Усольцов Семен Степанович

Мать ребёнка: Усольцова Парасковья Федоровна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Усольцов Федор Степанович

Мать ребёнка: Усольцова Парасковья Федоровна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Усольцов Иван Степанович

Мать ребёнка: Усольцова Парасковья Федоровна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Усольцов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Усольцова Парасковья Федоровна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Усольцов Василий Степанович

Мать ребёнка: Усольцова Парасковья Федоровна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Усольцов Прокопий Степанович

Мать ребёнка: Усольцова Парасковья Федоровна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцова Парасковья Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1790
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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