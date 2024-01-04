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Усольцов Прокопий Степанович

Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Усольцов Степан Федорович

Мать: Усольцова Парасковья Федоровна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.11.1782

Сын: Усольцов Михайло Прокопьевич

Мать ребёнка: Усольцова Акулина Прокопьевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Усольцов Никифор Прокопьевич

Мать ребёнка: Усольцова Акулина Прокопьевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Парасковья Прокопьевна

Мать ребёнка: Усольцова Акулина Прокопьевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Афимья Прокопьевна

Мать ребёнка: Усольцова Акулина Прокопьевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцова Акулина Прокопьевна

Смерть
1792
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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