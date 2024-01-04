Усольцов Прокопий Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Рождение ребёнка
08.11.1782
Сын: Усольцов Михайло Прокопьевич
Мать ребёнка: Усольцова Акулина Прокопьевна
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Усольцов Никифор Прокопьевич
Мать ребёнка: Усольцова Акулина Прокопьевна
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Парасковья Прокопьевна
Мать ребёнка: Усольцова Акулина Прокопьевна
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Афимья Прокопьевна
Мать ребёнка: Усольцова Акулина Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792