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Усольцов Федор Степанович

Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Усольцов Степан Федорович

Мать: Усольцова Парасковья Федоровна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Акулина Федоровна

Мать ребёнка: Усольцова Василиса Галактионовна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Якшина Парасковья Федоровна

Мать ребёнка: Усольцова Василиса Галактионовна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Орлова Фекла Федоровна

Мать ребёнка: Усольцова Василиса Галактионовна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Усольцов Василий Федорович

Мать ребёнка: Усольцова Василиса Галактионовна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Арина Федоровна

Мать ребёнка: Усольцова Василиса Галактионовна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцова Василиса Галактионовна

Смерть
Неизвестно
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