Усольцов Федор Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Акулина Федоровна
Мать ребёнка: Усольцова Василиса Галактионовна
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Якшина Парасковья Федоровна
Мать ребёнка: Усольцова Василиса Галактионовна
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Орлова Фекла Федоровна
Мать ребёнка: Усольцова Василиса Галактионовна
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Усольцов Василий Федорович
Мать ребёнка: Усольцова Василиса Галактионовна
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Арина Федоровна
Мать ребёнка: Усольцова Василиса Галактионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно