Усольцова (Замараева) Настасья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцова (Замараева) Настасья Федоровна

Место рождения

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Замараев Федор

Мать: не указана

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
04.05.1770

Муж: Усольцов Алексей Степанович

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.12.1771

Сын: Усольцов Спиридон Алексеевич

Отец ребёнка: Усольцов Алексей Степанович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Усольцов Алексей Степанович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1778

Сын: Усольцов Федот Алексеевич

Отец ребёнка: Усольцов Алексей Степанович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Место жительства
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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