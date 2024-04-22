Усольцева (Пятилетова) Матрена Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцева (Пятилетова) Матрена Ильинична

Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1779 г.р.

Муж

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Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Пятилетов Илья Макарович

Мать: Пятилетова Дарья

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Усольцев Яков Титович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Усольцев Василий Титович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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Рождение ребёнка
24.07.1835

Дочь: Параскева Титовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Усольцов Роман Титович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Усольцев Яков Титович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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