Усольцева (Пятилетова) Матрена Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Пятилетов Илья Макарович
Мать: Пятилетова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
24.07.1835
Дочь: Параскева Титовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно