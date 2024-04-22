Усольцов Роман Титович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.10.1862
Сын: Усольцев Андрей Романович
Мать ребёнка: Усольцева Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
18.04.1869
Мать ребёнка: Усольцева Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
11.12.1870
Сын: Усольцев Спиридон Романович
Мать ребёнка: Усольцева Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
01.12.1875
Сын: Усольцев Афанасий Романович
Мать ребёнка: Усольцева Матрена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно