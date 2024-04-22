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Усольцов Роман Титович

Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Усольцева Матрена Ильинична

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.10.1862

Сын: Усольцев Андрей Романович

Мать ребёнка: Усольцева Матрена Васильевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.04.1869

Сын: Усольцев Иван Романович

Мать ребёнка: Усольцева Матрена Васильевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
11.12.1870

Сын: Усольцев Спиридон Романович

Мать ребёнка: Усольцева Матрена Васильевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.12.1875

Сын: Усольцев Афанасий Романович

Мать ребёнка: Усольцева Матрена Васильевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцева Матрена Васильевна

Смерть
Неизвестно
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