Усольцева Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцева Матрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1862

Сын: Усольцев Андрей Романович

Отец ребёнка: Усольцов Роман Титович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.04.1869

Сын: Усольцев Иван Романович

Отец ребёнка: Усольцов Роман Титович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
11.12.1870

Сын: Усольцев Спиридон Романович

Отец ребёнка: Усольцов Роман Титович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.12.1875

Сын: Усольцев Афанасий Романович

Отец ребёнка: Усольцов Роман Титович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцов Роман Титович

Смерть
Неизвестно
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