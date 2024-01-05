Усольцева Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.10.1862
Сын: Усольцев Андрей Романович
Отец ребёнка: Усольцов Роман Титович
Рождение ребёнка
18.04.1869
Отец ребёнка: Усольцов Роман Титович
Рождение ребёнка
11.12.1870
Сын: Усольцев Спиридон Романович
Отец ребёнка: Усольцов Роман Титович
Рождение ребёнка
01.12.1875
Сын: Усольцев Афанасий Романович
Отец ребёнка: Усольцов Роман Титович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно