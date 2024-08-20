Оловянишникова (Матвеевская) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оловянишникова (Матвеевская) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1827

Дата смерти

26.04.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1827

Отец: Матвеевский Иван Петрович

Мать: (Матвеевская) Александра Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оловянишников Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1844

Сын: Оловянишников Иван Порфирьевич

Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
05.11.1845

Дочь: (Оловянишникова) Ольга Порфирьевна

Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Оловянишникова) Александра Порфирьевна

Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
11.02.1850

Дочь: Krohonyatkina (Оловянишникова) Мария Порфирьевна

Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Дьяконова (Оловянишникова) Варвара Порфирьевна

Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
15.04.1856

Сын: Оловянишников Сергей Порфирьевич

Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Жевержеева (Olovyanishnikova Оловянишникова) Софья Порфирьевна

Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Иванович

Смерть
26.04.1899
Похороны
1899

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