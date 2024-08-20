Оловянишникова (Матвеевская) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1827
Дата смерти26.04.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1827
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1844
Сын: Оловянишников Иван Порфирьевич
Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1845
Дочь: (Оловянишникова) Ольга Порфирьевна
Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Оловянишникова) Александра Порфирьевна
Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1850
Дочь: Krohonyatkina (Оловянишникова) Мария Порфирьевна
Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Дьяконова (Оловянишникова) Варвара Порфирьевна
Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1856
Сын: Оловянишников Сергей Порфирьевич
Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Жевержеева (Olovyanishnikova Оловянишникова) Софья Порфирьевна
Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Иванович
Смерть
26.04.1899
Похороны
1899