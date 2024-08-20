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Матвеевский Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

12.10.1864

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1816

Сын: Матвеевский Пётр Иванович

Мать ребёнка: (Матвеевская) Александра Никитична

Рождение ребёнка
16.08.1827

Дочь: Оловянишникова (Матвеевская) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: (Матвеевская) Александра Никитична

Смерть
12.10.1864
Похороны
Неизвестно

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