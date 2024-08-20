Матвеевский Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти12.10.1864
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1816
Сын: Матвеевский Пётр Иванович
Мать ребёнка: (Матвеевская) Александра Никитична
Рождение ребёнка
16.08.1827
Дочь: Оловянишникова (Матвеевская) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: (Матвеевская) Александра Никитична
Смерть
12.10.1864
Похороны
Неизвестно