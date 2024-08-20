(Матвеевская) Александра Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Матвеевская) Александра Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

19.06.1864

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1816

Сын: Матвеевский Пётр Иванович

Отец ребёнка: Матвеевский Иван Петрович

Рождение ребёнка
16.08.1827

Дочь: Оловянишникова (Матвеевская) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Матвеевский Иван Петрович

Смерть
19.06.1864

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