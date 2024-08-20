(Матвеевская) Александра Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти19.06.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1816
Сын: Матвеевский Пётр Иванович
Отец ребёнка: Матвеевский Иван Петрович
Рождение ребёнка
16.08.1827
Дочь: Оловянишникова (Матвеевская) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Матвеевский Иван Петрович
Смерть
19.06.1864