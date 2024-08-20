Оловянишников Порфирий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1822
Дата смерти15.07.1881
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1822
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1844
Сын: Оловянишников Иван Порфирьевич
Мать ребёнка: Оловянишникова (Матвеевская) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1845
Дочь: (Оловянишникова) Ольга Порфирьевна
Мать ребёнка: Оловянишникова (Матвеевская) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Рождение ребёнка
11.02.1850
Рождение ребёнка
1851
Рождение ребёнка
15.04.1856
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Жевержеева (Olovyanishnikova Оловянишникова) Софья Порфирьевна
Мать ребёнка: Оловянишникова (Матвеевская) Татьяна Ивановна
Смерть
15.07.1881
Похороны
Неизвестно