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Оловянишников Порфирий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1822

Дата смерти

15.07.1881

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

1788 г.р.

Жена

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1822

Отец: Оловянишников Иван Потомств Почетный Гражданин Порфирьевич

Мать: Оловянишникова (Коровайникова) Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оловянишникова (Матвеевская) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1844

Сын: Оловянишников Иван Порфирьевич

Мать ребёнка: Оловянишникова (Матвеевская) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1845

Дочь: (Оловянишникова) Ольга Порфирьевна

Мать ребёнка: Оловянишникова (Матвеевская) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Оловянишникова) Александра Порфирьевна

Мать ребёнка: Оловянишникова (Матвеевская) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
11.02.1850

Дочь: Krohonyatkina (Оловянишникова) Мария Порфирьевна

Мать ребёнка: Оловянишникова (Матвеевская) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Дьяконова (Оловянишникова) Варвара Порфирьевна

Мать ребёнка: Оловянишникова (Матвеевская) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1856

Сын: Оловянишников Сергей Порфирьевич

Мать ребёнка: Оловянишникова (Матвеевская) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Жевержеева (Olovyanishnikova Оловянишникова) Софья Порфирьевна

Мать ребёнка: Оловянишникова (Матвеевская) Татьяна Ивановна

Смерть
15.07.1881
Похороны
Неизвестно

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