Krohonyatkina (Оловянишникова) Мария Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKrohonyatkina (Оловянишникова) Мария Порфирьевна

Krohonyatkina (Оловянишникова) Мария Порфирьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1850

Дата смерти

27.03.1872

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1850

Отец: Оловянишников Порфирий Иванович

Мать: Оловянишникова (Матвеевская) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крохоняткин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Крохоняткин Николай Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крохоняткин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Крохоняткин Николай Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крохоняткин Николай Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крохоняткина) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Крохоняткин Николай Семенович

Смерть
27.03.1872
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.