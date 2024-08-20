Krohonyatkina (Оловянишникова) Мария Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1850
Дата смерти27.03.1872
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1850
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крохоняткин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Крохоняткин Николай Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крохоняткин Иван Николаевич
Отец ребёнка: Крохоняткин Николай Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Крохоняткина) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Крохоняткин Николай Семенович
Смерть
27.03.1872