Крохоняткин Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крохоняткин Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крохоняткина) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Krohonyatkina (Оловянишникова) Мария Порфирьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крохоняткин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Krohonyatkina (Оловянишникова) Мария Порфирьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Krohonyatkina (Оловянишникова) Мария Порфирьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крохоняткин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Krohonyatkina (Оловянишникова) Мария Порфирьевна

Смерть
Неизвестно

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