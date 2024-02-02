Носкова Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1876
Дата смерти25.04.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.02.1876
Отец: Александр Алексеев
Мать: Наталья Игнатьева
Рождение ребёнка
06.07.1897
Сын: Носков Александр Петрович
Отец ребёнка: Носков Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
21.09.1899
Отец ребёнка: Носков Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
13.07.1902
Сын: Носков Илья Петрович
Отец ребёнка: Носков Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
07.10.1903
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Носков Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
27.01.1907
Дочь: Рыжова Анна Петровна 02.02.1906
Отец ребёнка: Носков Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
07.01.1908
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Носков Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
19.02.1911
Отец ребёнка: Носков Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
06.07.1917
Сын: Носков Илья Петрович
Отец ребёнка: Носков Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
25.07.1919
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Носков Петр Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1942