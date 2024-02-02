Носкова Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова Евдокия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1876

Дата смерти

25.04.1942

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1876

Отец: Александр Алексеев

Мать: Наталья Игнатьева

Рождение ребёнка
06.07.1897

Сын: Носков Александр Петрович

Отец ребёнка: Носков Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
21.09.1899

Сын: Носков Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Носков Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
13.07.1902

Сын: Носков Илья Петрович

Отец ребёнка: Носков Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
07.10.1903

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Носков Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
27.01.1907

Дочь: Рыжова Анна Петровна 02.02.1906

Отец ребёнка: Носков Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
07.01.1908

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Носков Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
19.02.1911

Сын: Носков Евгений Петрович

Отец ребёнка: Носков Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
06.07.1917

Сын: Носков Илья Петрович

Отец ребёнка: Носков Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
25.07.1919

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Носков Петр Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носков Петр Матвеевич

Смерть
25.04.1942
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