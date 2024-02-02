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Александр Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Алексей Степанович

Мать: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1876

Дочь: Носкова Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Наталья Игнатьева

Рождение ребёнка
27.12.1879

Сын: Зотик Александрович

Мать ребёнка: Наталья Игнатьева

Рождение ребёнка
05.01.1882

Сын: Иоанн Александрович

Мать ребёнка: Наталья Игнатьева

Рождение ребёнка
03.09.1884

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Наталья Игнатьева

Смерть
Неизвестно
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