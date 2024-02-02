Александр Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Алексей Степанович
Мать: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1876
Дочь: Носкова Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Наталья Игнатьева
Рождение ребёнка
27.12.1879
Сын: Зотик Александрович
Мать ребёнка: Наталья Игнатьева
Рождение ребёнка
05.01.1882
Сын: Иоанн Александрович
Мать ребёнка: Наталья Игнатьева
Рождение ребёнка
03.09.1884
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Наталья Игнатьева
Смерть
Неизвестно