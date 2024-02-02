Рыжова (Носкова) Анна Петровна 02.02.1906
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1907
Дата смерти06.07.1981
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1907
Рождение ребёнка
06.08.1933
Дочь: Рыжова Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Рыжов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
04.12.1936
Дочь: Филиппова Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Рыжов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыжов Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Рыжов Анатолий Николаевич
Смерть
06.07.1981
Причина смерти: 75 лет