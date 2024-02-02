Рыжова (Носкова) Анна Петровна 02.02.1906 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова (Носкова) Анна Петровна 02.02.1906

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1907

Дата смерти

06.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1907

Отец: Носков Петр Матвеевич

Мать: Носкова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
06.08.1933

Дочь: Рыжова Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Рыжов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
04.12.1936

Дочь: Филиппова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Рыжов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжов Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Рыжов Анатолий Николаевич

Смерть
06.07.1981
Причина смерти: 75 лет
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