Наталья Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Игнатий Яковлевич

Мать: Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
12.02.1876

Дочь: Носкова Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Александр Алексеев

Рождение ребёнка
27.12.1879

Сын: Зотик Александрович

Отец ребёнка: Александр Алексеев

Рождение ребёнка
05.01.1882

Сын: Иоанн Александрович

Отец ребёнка: Александр Алексеев

Рождение ребёнка
03.09.1884

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Александр Алексеев

Смерть
Неизвестно
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