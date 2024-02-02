Наталья Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Игнатий Яковлевич
Мать: Александра Ефимовна
Рождение ребёнка
12.02.1876
Дочь: Носкова Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Александр Алексеев
Рождение ребёнка
27.12.1879
Сын: Зотик Александрович
Отец ребёнка: Александр Алексеев
Рождение ребёнка
05.01.1882
Сын: Иоанн Александрович
Отец ребёнка: Александр Алексеев
Рождение ребёнка
03.09.1884
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Александр Алексеев
Смерть
Неизвестно