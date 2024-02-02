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Носков Петр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1897

Сын: Носков Александр Петрович

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
21.09.1899

Сын: Носков Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
13.07.1902

Сын: Носков Илья Петрович

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
07.10.1903

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
27.01.1907

Дочь: Рыжова Анна Петровна 02.02.1906

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
07.01.1908

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
19.02.1911

Сын: Носков Евгений Петрович

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
06.07.1917

Сын: Носков Илья Петрович

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
25.07.1919

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Евдокия Александровна

Смерть
Неизвестно
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