Носков Петр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.07.1897
Сын: Носков Александр Петрович
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
21.09.1899
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
13.07.1902
Сын: Носков Илья Петрович
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
07.10.1903
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
27.01.1907
Дочь: Рыжова Анна Петровна 02.02.1906
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
07.01.1908
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
19.02.1911
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
06.07.1917
Сын: Носков Илья Петрович
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
25.07.1919
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно