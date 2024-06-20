Пацюк (Касянчук) Надія
Место рожденияУкраина
Дата рождения01.11.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1939
Отец: Касянчук Гнат
Мать: (Мосюк) Євгенія
Рождение ребёнка
13.08.1967
Сын: Пацюк Олександр
Отец ребёнка: Пацюк Євген
Маневичи, Волинська область
Рождение ребёнка
02.02.1969
Дочь: Волох (Пацюк) Жанна
Отец ребёнка: Пацюк Євген
Рождение ребёнка
24.09.1973
Дочь: Гарміда (Пацюк) Леся
Отец ребёнка: Пацюк Євген