Пацюк (Касянчук) Надія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пацюк (Касянчук) Надія

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Место рождения

Украина

Дата рождения

01.11.1939

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1939

Отец: Касянчук Гнат

Мать: (Мосюк) Євгенія

Рождение ребёнка
13.08.1967

Сын: Пацюк Олександр

Отец ребёнка: Пацюк Євген

Маневичи, Волинська область
Рождение ребёнка
02.02.1969

Дочь: Волох (Пацюк) Жанна

Отец ребёнка: Пацюк Євген

Рождение ребёнка
24.09.1973

Дочь: Гарміда (Пацюк) Леся

Отец ребёнка: Пацюк Євген

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