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Пацюк Олександр

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Место рождения

Маневичи, Волинська область

Дата рождения

13.08.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1967

Отец: Пацюк Євген

Мать: Пацюк (Касянчук) Надія

Маневичи, Волинська область
Развод
Неизвестно

Жена: Пацюк (Маточкина) Наталия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пацюк (Маточкина) Наталия

Развод
Неизвестно

Жена: Макарук (Макарук) Наталія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарук (Макарук) Наталія

Рождение ребёнка
30.09.1991

Дочь: Коновалова (Пацюк) Алина Александровна

Мать ребёнка: Пацюк (Маточкина) Наталия

Рождение ребёнка
17.08.2002

Дочь: (Пацюк) Софія

Мать ребёнка: Макарук (Макарук) Наталія

Рождение ребёнка
06.12.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарук (Макарук) Наталія

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