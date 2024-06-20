Пацюк Олександр
Место рождения
Дата рождения13.08.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1967
Отец: Пацюк Євген
Мать: Пацюк (Касянчук) Надія
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1991
Дочь: Коновалова (Пацюк) Алина Александровна
Мать ребёнка: Пацюк (Маточкина) Наталия
Рождение ребёнка
17.08.2002
Дочь: (Пацюк) Софія
Мать ребёнка: Макарук (Макарук) Наталія
Рождение ребёнка
06.12.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарук (Макарук) Наталія