Коновалова (Пацюк) Алина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1991
Отец: Пацюк Олександр
Мать: Пацюк Наталия
Рождение ребёнка
28.02.2017
г.Екатеринбург
Рождение ребёнка
22.02.2019
Рождение ребёнка
17.01.2022
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно