Коновалова (Пацюк) Алина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Пацюк) Алина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1991

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1967 г.р.

Муж

1993 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1991

Отец: Пацюк Олександр

Мать: Пацюк Наталия

Рождение ребёнка
28.02.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Максим Сергеевич

г.Екатеринбург
Рождение ребёнка
22.02.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Максим Сергеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Максим Сергеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Максим Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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