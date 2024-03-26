Коновалов Максим Сергеевич
Место рожденияг.Екатеринбург
Дата рождения18.05.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1993
Отец: Коновалов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
?.05.2008
Окончание школы
Образование
?.06.2012
Окончание колледжа
Образование
?.03.2016
Окончание института, получение степени бакалавр
Бракосочетание
12.08.2016
Жена: не указана
ЗАГС Орджоникидзевского района, ул.Кузнецова, д.2
Рождение ребёнка
28.02.2017
Рождение ребёнка
22.02.2019
Рождение ребёнка
17.01.2022