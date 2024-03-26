Коновалов Максим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Максим Сергеевич

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Место рождения

г.Екатеринбург

Дата рождения

18.05.1993

Пол

Мужской

Отец

1969 г.р.

Мать

1970 г.р.

Жена

1991 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1993

Отец: Коновалов Сергей

Мать: Коновалова (Владимирова) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова (Пацюк) Алина Александровна

Образование
?.05.2008
Окончание школы
Образование
?.06.2012
Окончание колледжа
Образование
?.03.2016
Окончание института, получение степени бакалавр
Бракосочетание
12.08.2016

Жена: не указана

ЗАГС Орджоникидзевского района, ул.Кузнецова, д.2
Рождение ребёнка
28.02.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова (Пацюк) Алина Александровна

Рождение ребёнка
22.02.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова (Пацюк) Алина Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова (Пацюк) Алина Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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