Макарук (Макарук) Наталія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарук (Макарук) Наталія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1978

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

1967 г.р.

Дети

2002 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1978

Отец: Макарук Федір

Мать: (Сандрика) Лідія

Развод
Неизвестно

Муж: Пацюк Олександр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пацюк Олександр

Рождение ребёнка
17.08.2002

Дочь: (Пацюк) Софія

Отец ребёнка: Пацюк Олександр

Рождение ребёнка
06.12.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пацюк Олександр

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