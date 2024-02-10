Макарук (Макарук) Наталія
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1978
Отец: Макарук Федір
Мать: (Сандрика) Лідія
Развод
Неизвестно
Муж: Пацюк Олександр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пацюк Олександр
Рождение ребёнка
17.08.2002
Дочь: (Пацюк) Софія
Отец ребёнка: Пацюк Олександр
Рождение ребёнка
06.12.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пацюк Олександр