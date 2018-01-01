посёлок городского типа Маневичи, Волинська область (на 2018) — Familio

Маневичи

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Луцкий уезд, Городковская волость
1078. Маневичи, село бывшее владельческое, при речке Маневке, дворов 61, жителей 741, церковь православная, питейный дом, ярмарка, водяная мельница

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3457Маневичіселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н МаневицькийМаневицька селищна рада

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