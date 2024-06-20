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Пацюк Євген

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Место рождения

Украина

Дата рождения

1939

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Пацюк Панас

Мать: Ганна Свістов'Яновна

Рождение ребёнка
13.08.1967

Сын: Пацюк Олександр

Мать ребёнка: Пацюк (Касянчук) Надія

Маневичи, Волинська область
Рождение ребёнка
02.02.1969

Дочь: Волох (Пацюк) Жанна

Мать ребёнка: Пацюк (Касянчук) Надія

Рождение ребёнка
24.09.1973

Дочь: Гарміда (Пацюк) Леся

Мать ребёнка: Пацюк (Касянчук) Надія

Смерть
2015

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