Пацюк Євген
Место рожденияУкраина
Дата рождения1939
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Пацюк Панас
Мать: Ганна Свістов'Яновна
Рождение ребёнка
13.08.1967
Сын: Пацюк Олександр
Мать ребёнка: Пацюк (Касянчук) Надія
Маневичи, Волинська область
Рождение ребёнка
02.02.1969
Дочь: Волох (Пацюк) Жанна
Мать ребёнка: Пацюк (Касянчук) Надія
Рождение ребёнка
24.09.1973
Дочь: Гарміда (Пацюк) Леся
Мать ребёнка: Пацюк (Касянчук) Надія
Смерть
2015