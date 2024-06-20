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Гарміда (Пацюк) Леся

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1973

Отец: Пацюк Євген

Мать: Пацюк (Касянчук) Надія

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макарчук Руслан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарміда Андрій

Рождение ребёнка
22.10.1994

Дочь: (Макарчук) Анастасія

Отец ребёнка: Макарчук Руслан

Рождение ребёнка
29.11.2005

Дочь: (Гарміда) Тетяна

Отец ребёнка: Гарміда Андрій

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