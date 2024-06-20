Гарміда (Пацюк) Леся
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1973
Отец: Пацюк Євген
Мать: Пацюк (Касянчук) Надія
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макарчук Руслан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гарміда Андрій
Рождение ребёнка
22.10.1994
Дочь: (Макарчук) Анастасія
Отец ребёнка: Макарчук Руслан
Рождение ребёнка
29.11.2005
Дочь: (Гарміда) Тетяна
Отец ребёнка: Гарміда Андрій