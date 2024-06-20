Волох (Пацюк) Жанна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1969
Отец: Пацюк Євген
Мать: Пацюк (Касянчук) Надія
Развод
Неизвестно
Муж: Романюк Віктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романюк Віктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волох Андрій
Рождение ребёнка
03.02.1990
Дочь: Жданюк (Романюк) Інна
Отец ребёнка: Романюк Віктор
Рождение ребёнка
11.01.1997
Сын: Волох Сергій
Отец ребёнка: Волох Андрій
Рождение ребёнка
02.02.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волох Андрій