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Волох (Пацюк) Жанна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1969

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1939 г.р.

Муж

Дети

1990 г.р.
1997 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1969

Отец: Пацюк Євген

Мать: Пацюк (Касянчук) Надія

Развод
Неизвестно

Муж: Романюк Віктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романюк Віктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волох Андрій

Рождение ребёнка
03.02.1990

Дочь: Жданюк (Романюк) Інна

Отец ребёнка: Романюк Віктор

Рождение ребёнка
11.01.1997

Сын: Волох Сергій

Отец ребёнка: Волох Андрій

Рождение ребёнка
02.02.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волох Андрій

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