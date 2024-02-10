Жданюк (Романюк) Інна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1990
Отец: Романюк Віктор
Мать: Волох (Пацюк) Жанна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жданюк Володимир
Рождение ребёнка
29.07.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жданюк Володимир