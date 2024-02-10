Жданюк (Романюк) Інна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданюк (Романюк) Інна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

1969 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1990

Отец: Романюк Віктор

Мать: Волох (Пацюк) Жанна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жданюк Володимир

Рождение ребёнка
29.07.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жданюк Володимир

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