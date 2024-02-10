Жданюк Володимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖданюк Володимир

Жданюк Володимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жданюк (Романюк) Інна

Рождение ребёнка
29.07.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жданюк (Романюк) Інна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.