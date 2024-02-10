Волох Андрій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волох Андрій

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1969 г.р.

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волох (Пацюк) Жанна

Рождение ребёнка
11.01.1997

Сын: Волох Сергій

Мать ребёнка: Волох (Пацюк) Жанна

Рождение ребёнка
02.02.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волох (Пацюк) Жанна

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