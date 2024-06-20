(Мосюк) Євгенія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мосюк) Євгенія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микола

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Касянчук Гнат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Касянчук) Ганна

Отец ребёнка: Касянчук Гнат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панова (Касянчук) Ярина

Отец ребёнка: Касянчук Гнат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касянчук Іван

Отец ребёнка: Касянчук Гнат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касянчук Михайло

Отец ребёнка: Касянчук Гнат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Касянчук) Текля

Отец ребёнка: Касянчук Гнат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касянчук Василь

Отец ребёнка: Касянчук Гнат

Рождение ребёнка
1926

Сын: Касянчук Яким

Отец ребёнка: Касянчук Гнат

Рождение ребёнка
01.11.1939

Дочь: Пацюк (Касянчук) Надія

Отец ребёнка: Касянчук Гнат

Смерть
Неизвестно

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