(Мосюк) Євгенія
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Касянчук Гнат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Касянчук) Ганна
Отец ребёнка: Касянчук Гнат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панова (Касянчук) Ярина
Отец ребёнка: Касянчук Гнат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касянчук Іван
Отец ребёнка: Касянчук Гнат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касянчук Михайло
Отец ребёнка: Касянчук Гнат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Касянчук) Текля
Отец ребёнка: Касянчук Гнат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касянчук Василь
Отец ребёнка: Касянчук Гнат
Рождение ребёнка
1926
Сын: Касянчук Яким
Отец ребёнка: Касянчук Гнат
Рождение ребёнка
01.11.1939
Дочь: Пацюк (Касянчук) Надія
Отец ребёнка: Касянчук Гнат
Смерть
Неизвестно