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Касянчук Яким

Место рождения

Украина

Дата рождения

1926

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Касянчук Гнат

Мать: (Мосюк) Євгенія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиротюк (Касянчук) Валентина

Мать ребёнка: Касянчук (Русина) Анастасія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Касянчук) Лариса

Мать ребёнка: Касянчук (Русина) Анастасія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касянчук Александр

Мать ребёнка: Касянчук (Русина) Анастасія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касянчук (Русина) Анастасія

Рождение ребёнка
20.08.1964

Сын: Касянчук Валерий

Мать ребёнка: Касянчук (Русина) Анастасія

Рождение ребёнка
03.02.1974

Дочь: Сиротюк (Касянчук) Тетяна

Мать ребёнка: Касянчук (Русина) Анастасія

Смерть
1984

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