Касянчук Яким
Место рожденияУкраина
Дата рождения1926
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Касянчук Гнат
Мать: (Мосюк) Євгенія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиротюк (Касянчук) Валентина
Мать ребёнка: Касянчук (Русина) Анастасія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Касянчук) Лариса
Мать ребёнка: Касянчук (Русина) Анастасія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касянчук Александр
Мать ребёнка: Касянчук (Русина) Анастасія
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1964
Сын: Касянчук Валерий
Мать ребёнка: Касянчук (Русина) Анастасія
Рождение ребёнка
03.02.1974
Дочь: Сиротюк (Касянчук) Тетяна
Мать ребёнка: Касянчук (Русина) Анастасія
Смерть
1984