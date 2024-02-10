Касянчук (Русина) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касянчук (Русина) Анастасія

Место рождения

Украина

Дата рождения

1931

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Дем'Ян

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
20.08.1964

Сын: Касянчук Валерий

Отец ребёнка: Касянчук Яким

Рождение ребёнка
03.02.1974

Дочь: Сиротюк Тетяна

Отец ребёнка: Касянчук Яким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиротюк Валентина

Отец ребёнка: Касянчук Яким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: Касянчук Яким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касянчук Александр

Отец ребёнка: Касянчук Яким

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касянчук Яким

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