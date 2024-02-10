Касянчук (Русина) Анастасія
Место рожденияУкраина
Дата рождения1931
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Дем'Ян
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
20.08.1964
Сын: Касянчук Валерий
Отец ребёнка: Касянчук Яким
Рождение ребёнка
03.02.1974
Дочь: Сиротюк Тетяна
Отец ребёнка: Касянчук Яким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиротюк Валентина
Отец ребёнка: Касянчук Яким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Отец ребёнка: Касянчук Яким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касянчук Александр
Отец ребёнка: Касянчук Яким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касянчук Яким