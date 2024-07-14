Бурашников Иосиф Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурашников Стефан Иосифов
Мать ребёнка: Бурашникова (Устинова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бурашникова (Устинова) Евдокия Васильевна
Бракосочетание
16.10.1877
Рождение ребёнка
01.09.1878
Дочь: Бурашникова Феодора Иосифовна
Мать ребёнка: Бурашникова (Устинова) Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно