Бурашников Иосиф Фёдорович 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурашников Иосиф Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Бурашников Фёдор Иванович

Мать: Бурашникова Екатерина Федотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурашников Стефан Иосифов

Мать ребёнка: Бурашникова (Устинова) Евдокия Васильевна

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурашников Иван Иосифов

Мать ребёнка: Бурашникова (Устинова) Евдокия Васильевна

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
16.10.1877

Жена: Бурашникова (Устинова) Евдокия Васильевна

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.09.1878

Дочь: Бурашникова Феодора Иосифовна

Мать ребёнка: Бурашникова (Устинова) Евдокия Васильевна

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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