Бурашникова Екатерина Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурашникова Екатерина Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурашников Фёдор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Бурашников Иосиф Фёдорович

Отец ребёнка: Бурашников Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
02.11.1862

Дочь: Бурашникова Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Бурашников Фёдор Иванович

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.06.1864

Сын: Бурашников Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Бурашников Фёдор Иванович

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.07.1867

Сын: Бурашников Илья Фёдорович

Отец ребёнка: Бурашников Фёдор Иванович

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.07.1868

Сын: Бурашников Роман Фёдорович

Отец ребёнка: Бурашников Фёдор Иванович

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.04.1872

Сын: Бурашников Георгий Фёдорович

Отец ребёнка: Бурашников Фёдор Иванович

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.05.1874

Сын: Бурашников Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Бурашников Фёдор Иванович

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.07.1877

Дочь: Бурашникова Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Бурашников Фёдор Иванович

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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