Бурашников Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Сын: Бурашников Иосиф Фёдорович
Мать ребёнка: Бурашникова Екатерина Федотова
Рождение ребёнка
02.11.1862
Дочь: Бурашникова Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Бурашникова Екатерина Федотова
Рождение ребёнка
29.06.1864
Сын: Бурашников Андрей Фёдорович
Мать ребёнка: Бурашникова Екатерина Федотова
Рождение ребёнка
19.07.1867
Сын: Бурашников Илья Фёдорович
Мать ребёнка: Бурашникова Екатерина Федотова
Рождение ребёнка
19.07.1868
Сын: Бурашников Роман Фёдорович
Мать ребёнка: Бурашникова Екатерина Федотова
Рождение ребёнка
19.04.1872
Сын: Бурашников Георгий Фёдорович
Мать ребёнка: Бурашникова Екатерина Федотова
Рождение ребёнка
24.05.1874
Сын: Бурашников Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Бурашникова Екатерина Федотова
Рождение ребёнка
01.07.1877
Дочь: Бурашникова Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Бурашникова Екатерина Федотова
Смерть
Неизвестно