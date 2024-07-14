Бурашников Фёдор Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурашников Фёдор Иванович

Место рождения

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурашников Иван Ѳотiев

Мать: Бурашникова Марфа Евдокимова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурашникова Екатерина Федотова

Рождение ребёнка
1859

Сын: Бурашников Иосиф Фёдорович

Мать ребёнка: Бурашникова Екатерина Федотова

Рождение ребёнка
02.11.1862

Дочь: Бурашникова Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Бурашникова Екатерина Федотова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.06.1864

Сын: Бурашников Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Бурашникова Екатерина Федотова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.07.1867

Сын: Бурашников Илья Фёдорович

Мать ребёнка: Бурашникова Екатерина Федотова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.07.1868

Сын: Бурашников Роман Фёдорович

Мать ребёнка: Бурашникова Екатерина Федотова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.04.1872

Сын: Бурашников Георгий Фёдорович

Мать ребёнка: Бурашникова Екатерина Федотова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.05.1874

Сын: Бурашников Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Бурашникова Екатерина Федотова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.07.1877

Дочь: Бурашникова Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Бурашникова Екатерина Федотова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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