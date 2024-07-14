Бурашникова Марфа Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти26.06.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурашников Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Бурашников Иван Ѳотiев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Бурашникова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Бурашников Иван Ѳотiев
Рождение ребёнка
23.10.1838
Дочь: Бурашникова Неонила Ивановна
Отец ребёнка: Бурашников Иван Ѳотiев
Рождение ребёнка
12.07.1846
Отец ребёнка: Бурашников Иван Ѳотiев
Рождение ребёнка
13.06.1849
Дочь: Бурашникова Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Бурашников Иван Ѳотiев
Рождение ребёнка
21.08.1852
Дочь: Бурашникова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Бурашников Иван Ѳотiев
Смерть
26.06.1879