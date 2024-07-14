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Бурашникова Марфа Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

26.06.1879

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурашников Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Бурашников Иван Ѳотiев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурашников Иван Ѳотiев

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Бурашникова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Бурашников Иван Ѳотiев

Рождение ребёнка
23.10.1838

Дочь: Бурашникова Неонила Ивановна

Отец ребёнка: Бурашников Иван Ѳотiев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.07.1846

Сын: Бурашников Иван Иванович

Отец ребёнка: Бурашников Иван Ѳотiев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.06.1849

Дочь: Бурашникова Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Бурашников Иван Ѳотiев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.08.1852

Дочь: Бурашникова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Бурашников Иван Ѳотiев

Смерть
26.06.1879
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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