Бурашникова (Устинова) Евдокия Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурашникова (Устинова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурашников Стефан Иосифов

Отец ребёнка: Бурашников Иосиф Фёдорович

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурашников Иван Иосифов

Отец ребёнка: Бурашников Иосиф Фёдорович

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
16.10.1877

Муж: Бурашников Иосиф Фёдорович

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.09.1878

Дочь: Бурашникова Феодора Иосифовна

Отец ребёнка: Бурашников Иосиф Фёдорович

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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