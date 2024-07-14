Бурашникова (Устинова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурашников Стефан Иосифов
Отец ребёнка: Бурашников Иосиф Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бурашников Иосиф Фёдорович
Бракосочетание
16.10.1877
Рождение ребёнка
01.09.1878
Дочь: Бурашникова Феодора Иосифовна
Отец ребёнка: Бурашников Иосиф Фёдорович
Смерть
Неизвестно