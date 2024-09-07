Журавлева (Вейсенкоп) Павлина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Вейсенкоп) Павлина Петровна

Место рождения

Каменногорновка, Уярский район

Дата рождения

25.01.1897

Дата смерти

27.10.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1897

Отец: Вейсенкой Петр Павлович

Мать: Вейсенкоп Елизавета Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Александр Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Рождение ребёнка
25.12.1922

Дочь: Степаненко (Журавлева) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Журавлев Александр Прокопьевич

Рождение ребёнка
19.01.1925

Дочь: Дук (Журавлева) Раиса Александровна

Отец ребёнка: Журавлев Александр Прокопьевич

Рождение ребёнка
17.02.1930

Сын: Журавлев Николай Александрлвич

Отец ребёнка: Журавлев Александр Прокопьевич

Смерть
27.10.1982
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп

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