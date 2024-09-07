Журавлева (Вейсенкоп) Павлина Петровна
Место рожденияКаменногорновка, Уярский район
Дата рождения25.01.1897
Дата смерти27.10.1982
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Рождение ребёнка
25.12.1922
Дочь: Степаненко (Журавлева) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Журавлев Александр Прокопьевич
Рождение ребёнка
19.01.1925
Дочь: Дук (Журавлева) Раиса Александровна
Отец ребёнка: Журавлев Александр Прокопьевич
Рождение ребёнка
17.02.1930
Сын: Журавлев Николай Александрлвич
Отец ребёнка: Журавлев Александр Прокопьевич
Смерть
27.10.1982
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп