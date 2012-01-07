Дук (Журавлева) Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дук (Журавлева) Раиса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1925

Дата смерти

07.01.2012

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1925

Отец: Журавлев Александр Прокопьевич

Мать: Журавлева (Вейсенкоп) Павлина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дук Иван Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Повар
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Рождение ребёнка
06.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дук Иван Федорович

Рождение ребёнка
29.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дук Иван Федорович

Смерть
07.01.2012
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп

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