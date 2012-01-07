Дук (Журавлева) Раиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1925
Дата смерти07.01.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дук Иван Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
Повар
Место жительства
Неизвестно
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Рождение ребёнка
06.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дук Иван Федорович
Рождение ребёнка
29.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дук Иван Федорович
Смерть
07.01.2012
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп