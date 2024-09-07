Вейсенкоп Елизавета Петровна
Место рожденияЛифляндская Губерния, Мадонский уезд
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Петр
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1897
Дочь: Журавлева (Вейсенкоп) Павлина Петровна
Отец ребёнка: Вейсенкой Петр Павлович
Рождение ребёнка
28.01.1900
Дочь: Бугаева (Вейсенкоп) Ксения (Сина) Петровна
Отец ребёнка: Вейсенкой Петр Павлович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Вейсенкоп Владимир (Валдас) Петрович
Отец ребёнка: Вейсенкой Петр Павлович
Смерть
Неизвестно