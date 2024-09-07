Вейсенкоп Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейсенкоп Елизавета Петровна

Место рождения

Лифляндская Губерния, Мадонский уезд

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Петр

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вейсенкой Петр Павлович

Рождение ребёнка
25.01.1897

Дочь: Журавлева (Вейсенкоп) Павлина Петровна

Отец ребёнка: Вейсенкой Петр Павлович

Рождение ребёнка
28.01.1900

Дочь: Бугаева (Вейсенкоп) Ксения (Сина) Петровна

Отец ребёнка: Вейсенкой Петр Павлович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Вейсенкоп Владимир (Валдас) Петрович

Отец ребёнка: Вейсенкой Петр Павлович

Смерть
Неизвестно

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