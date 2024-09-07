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Журавлев Александр Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

07.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Журавлев Прокопий Александрович

Мать: Журавлева Анна Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева (Вейсенкоп) Павлина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
рядовой, красноармеец
Рождение ребёнка
25.12.1922

Дочь: Степаненко (Журавлева) Лидия Александровна

Мать ребёнка: Журавлева (Вейсенкоп) Павлина Петровна

Рождение ребёнка
19.01.1925

Дочь: Дук (Журавлева) Раиса Александровна

Мать ребёнка: Журавлева (Вейсенкоп) Павлина Петровна

Рождение ребёнка
17.02.1930

Сын: Журавлев Николай Александрлвич

Мать ребёнка: Журавлева (Вейсенкоп) Павлина Петровна

Смерть
07.03.1942
Причина смерти: Пропал без вести на ВОВ

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