Журавлев Александр Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти07.03.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой, красноармеец
Рождение ребёнка
25.12.1922
Дочь: Степаненко (Журавлева) Лидия Александровна
Мать ребёнка: Журавлева (Вейсенкоп) Павлина Петровна
Рождение ребёнка
19.01.1925
Дочь: Дук (Журавлева) Раиса Александровна
Мать ребёнка: Журавлева (Вейсенкоп) Павлина Петровна
Рождение ребёнка
17.02.1930
Сын: Журавлев Николай Александрлвич
Мать ребёнка: Журавлева (Вейсенкоп) Павлина Петровна
Смерть
07.03.1942
Причина смерти: Пропал без вести на ВОВ